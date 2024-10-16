В Орловской области оштрафовали главу района

Чиновники проигнорировали обращение местной жительницы.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Отвечать за административное нарушение пришлось главе Шаблыкинского района.

Несоблюдение законодательства о рассмотрении обращений граждан выявила Урицкая межрайонная прокуратура. Оказалось, что в администрацию Шаблыкинского района обратилась женщина. Известно, что вопрос входил в компетенцию органов местного самоуправления.

Однако заявительница так и не получила письменный ответ на своё обращение. В итоге было возбуждено дело об административном нарушении.

Главу района оштрафовали на пять тысяч рублей.

Данную должность занимает Сергей Новиков. Он возглавил район в 2016-м году. Также Новиков является секретарём местного отделения партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»