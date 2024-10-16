«Безалаберностью» назвали отношение к синим контейнерам нацпроекта

А в администрации Орла уверены, что горожанам просто не хватает культуры.

Вопрос состояния и размещения контейнеров для сухих отходов (синих) на заседании профильного комитета 16 октября поднял заместитель председателя горсовета Сергей Швалов. Он напомнил, что проблема уже озвучивалась. Чиновникам поручали отремонтировать контейнеры, излишние – поместить на хранение, а остальные – расставить исходя из реальной необходимости. Однако на Щепной, 10 выставлены четыре контейнера просто на грунте, рядом с детской площадкой. Сергей Швалов выразил сомнение, что мусоровоз сможет забрать отходы.

«И что мешает установить их на площадке?» – поинтересовался депутат.

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Орла Галина Коновалова ответила, что для этого площадку нужно сначала сделать. Тогда может лучше убрать контейнеры, предложил Сергей Швалов. Оказалось – нельзя, потому что это национальный проект.

«Синие контейнера для раздельного сбора отходов были закуплены и установлены в рамках национального проекта. С людьми ежемесячно мы говорим: что такое раздельный сбор отходов. <…> К сожалению, культура сбора отходов у жителей города пока что еще очень на низком уровне».

Также не хватает финансирования, признала Галина Коновалова. В этом году, как и в прошлом, на организацию мест накопления выделено 2,7 миллиона рублей на весь город.

«У нас огромное количество проблем в сфере организации обращения с отходами, – сказал Швалов. – И когда люди видят (мы не берем перенакопления, смешанные отходы и так далее). Когда они видят еще и вот эту вот, ну, безалаберность что ли, неорганизованность, у них вообще ощущение складывается, что никто этим процессом не занимается».

Сергей Швалов попросил устанавливать контейнеры хотя бы рядом с площадкой, куда может подъехать мусоровоз по твердому покрытию.

ИА “Орелград”