Пять процентов орловцев не имеют доступа к качественной воде

Озвучены итоги мониторинга за качеством питьевой воды.

Данные обнародовало Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В ведомстве пояснили, что мониторинг за качеством питьевой воды в разводящей сети централизованного водоснабжения проводится в 1363 точках на территории всех населенных пунктах, имеющих централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. За 9 месяцев было исследовано 5402 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели и 8 026 проб на микробиологические показатели. Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам из разводящей сети, составила 3,3 процента по микробиологическим показателям и 14,7 процента по санитарно-химическим показателям.

«По результатам реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, составляет 94,2 процента, в том числе городского населения – 95,2 процента», – информирует региональное Управление Роспотребнадзора. Рассказали в ведомстве и о принимаемых мерах по улучшению качества питьевой воды.

Так, его сотрудники за три прошедших квартала провели 15 плановых и два внеплановых контрольных мероприятия в отношении водоснабжающих организаций. По итогам проверок было составлено 43 протокола об административном правонарушении, вынесено 40 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 517,6 тысячи рублей. Еще три протокола направлены на рассмотрение в суд.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора в суды области направлено 15 исковых заявлений, что на четыре больше, чем было в 2023 году. Претензии были адресованы органам местного самоуправления и водоснабжающим организациям. Все исковые требования были удовлетворены. Суды обязали местные власти и коммунальщиков принять меры к обеспечению населения питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям, а также разработать проекты организации зон санитарной охраны подземных источников.

Ранее областные власти озвучили итоги проведенной инвентаризации. Согласно им, в системах водоснабжения и водоотведения Орловской области действует около 27 насосных станций водопровода и 1596 водозаборных сооружений. Протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи километров. На территории региона расположено 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций, 0,9 тысячи километров сетей водоотведения.

Согласно отчету об инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

ИА «Орелград»