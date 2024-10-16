«Безобразие»: перевозчик объяснил, кто виноват в завалах мусора

Представители компании заявили, что готовы оказаться от контракта в Орле.

Очередное обсуждение вывоза отходов состоялось на заседании профильного комитета горсовета 16 октября. Осенью ситуация обострилась. Много жалоб по Железнодорожному району, не прекращаются претензии по Заводскому. Замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства Галина Коновалова отметила, что мусор вывозится нерегулярно, образуется перенакопление. Теруправления проводят ежедневный мониторинг санитарного состояния площадок. Направляются обращения в «Зеленую Рощу» и перевозчикам. Также в адрес управляющих организаций уходят требования привести в порядок площадки.

Учредитель и директор ООО «Экологистик» Игорь Парциба (компания работает на субподряде) заявил, что неверно обвинять только перевозчиков.

«Перевозчики – это ручная работа и труд. Говорят, что проблемы только в Заводском районе. Для небольшого примера. В районе улицы Ленина во дворе стоят восемь контейнеров. Я думаю: интересно, там проживает не так много людей, но восемь емкостей – это достаточное количество для того, чтобы обеспечить чистоту. У нас есть адрес – Комсомольская, 284 – там тоже стоит восемь емкостей и одна лодка. Только в этой точке проживает более 5000 человек. Если каждый вынесет 5000 пакетиков, вы можете вывозить четыре раза в день – будет перенакопление. Емкости находятся в аварийном состоянии. Новых не прибавилось с момента, когда расставляли в 2019 году. Те контейнеры, которые были закуплены, они вообще в безобразном состоянии. Каким образом перевозчику, грузчику поднимать этот контейнер, который весит больше 200 килограммов, а то и 300. А воз и ныне там! Контейнеры валяются. Емкостей нет. Безобразие, которое творится, с точки зрения даже организации площадок, ни в какие рамки не лезет. Поэтому, когда автомобиль подъезжает и тратит на погрузку одной площадки более 20-30 минут, хоть 40 автомобилей купите».

Также Игорь Парциба поинтересовался, что сами депутаты сделали для того, чтобы в городе стало чище?

Генеральный директор ООО «ЭкотекСити» Сергей Кулешов, заявил, что готов предоставить возможность проявить чудеса и организаторские способности.

«Готов отказаться от контракта, – сказал Сергей Кулешов и предложил проверить, что слова перевозчиков не пустые. – Раньше «Спецавтобаза» успешно вывозила мусор. Может возобновить эту практику? С нового года есть возможность».

Председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков задал вопрос, который приходится озвучивать на каждом заседании: когда в Орле будет чисто? Главный консультант «Зеленой Рощи» Александр Филатов в очередной раз признал, что есть ряд системных проблем. Ликвидировать их нужно от общего к частному.

«Делается все возможное в рамках существующей парадигмы, финансовой и логистической», – пояснил Александр Филатов.

Зато ясный ответ дал заместитель председателя горсовета Сергей Себякин.

«Через месяц город превратится в чистый. Все снегом засыплет».

ИА “Орелград”