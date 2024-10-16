Закупка медтехники для «Орловского Титаника» идёт со скрипом

Полностью отработаны только 13 позиций из 350.

Об этом рассказал заместитель начальника «Орёлгозаказчика» Руслан Орлов. Вопрос о закупке оборудования для многопрофильного медицинского центра обсуждался на сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета, сообщает «Орёлтаймс».

Контрактация должна пройти по 350 позициям. Однако пока полностью закрыты только 13 из них. По ним заключены контракты. Ещё около 100 находятся в разработке.

«В планах законтрактовать всё оборудование до конца текущего года. Мы наращиваем свой штат сотрудников, чтобы работа ускорилась», — рассказал Орлов.

Как пояснил главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян, каждая позиция обсуждается со специалистами ООКБ около пяти раз. «Наверное, так и должна идти работа в сегодняшних обстоятельствах», — высказался он.

ИА «Орелград»