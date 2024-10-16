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На каждого орловца «повесили» около 300 килограмм отходов

16.10.2024 | 13:08 ЖКХ, Новости

Аналитики сравнили данные о производстве бытового мусора по всем регионам России.

Фото: ИА “Орелград”

Исследование провела FinExpertiza. За основу взяли данные Росприроднадзора за минувший год.

Оказалось, что в Орловской области в среднем на одного жителя пришлось 298,8 килограмма «свежего» бытового мусора. Это несколько ниже общероссийского показателя в 322,3 килограмма.

В целом по стране число производимых отходов выросло на 3,1%. Общий объём увеличился на 1,3 миллиона тонн (до 47,2 миллиона тонн).

В Черноземье Орловщину опередили Воронежская и Липецкая области. В целом по стране первые места по генерации мусора заняли Магаданская область, Адыгея и Новгородская область. На последних строчках — Бурятия, Хакасия и Тува.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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