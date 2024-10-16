Командировки в пределах Орловской области оценили в 100 рублей

Новые правила оплаты суточных утвердили областные власти.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам государственных учреждений Орловской области. Регион был условно поделен на две части. Так, в случае командирования работника в Знаменский, Кромской, Мценский, Свердловский, Урицкий и Глазуновский районы, Орловский муниципальный округ работнику возмещаются только расходы по проезду и иные расходы, произведенные им с разрешения работодателя. Суточные, а также расходы по найму жилья в указанных случаях не возмещаются. В правительстве региона считают, что работник «по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту работы».

Однако суточные будут платить в случае направления работника в служебную командировку в Болховский, Верховский, Должанский, Дмитровский, Залегощенский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Ливенский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Сосковский, Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы. Расходы по проезду и найму жилья в этих случаях возмещаются по подтверждающим их документам.

Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах: 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Орловской области; 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Орловской области, но в пределах Российской Федерации.

При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, установленных постановлением правительства РФ. Расходы по проезду работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами. Тут установлены нормы в зависимости от вида транспорта.

Так, при поездке воздушным транспортом орловским командированным будут оплачивать проезд по тарифу экономического класса; морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; автомобильным транспортом – по тарифам автомобильного транспорта общего пользования.

ИА «Орелград»