В Орловской области значительно выросло количество свиней

Рост поголовья исчисляется сотнями тысяч животных.

По оценке Орелстата, по состоянию на 1 сентября текущего года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех категорий Орловской области поголовье свиней увеличилось на 383,2 тысячи голов, птицы – на 140,6 тысячи голов. Численность крупного рогатого скота в то же время сократилась на 10,6 тысячи голов (включая снижение численности коров – на 900 голов), овец и коз – на 4,2 тысячи голов. Данная статистика учитывает и показатели работы личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ).

Если рассматривать только сельскохозяйственные организации, то за отчетный период времени поголовье свиней в них по отношению к 1 сентября 2023 года увеличилось на 385,4 тысячи голов, или на 34,5 процента. Также выросло поголовье овец – на 78 голов, или на 3,3 процента, птицы – на 175,4 тысячи голов, или на 9,2 процента. При этом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 8,9 тысячи голов, или на 7,3 процента, в том числе коров – на 130 голов, или на 0,4 процента.

Данные статистики показывают, что сельскохозяйственные организации фактически захватили монополию в сфере содержания и разведения свиней. Из всего регионального поголовья этих животных на юрлица приходится 99,1 процента свиней. Доля в 0,1 процента пока удерживается крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и индивидуальными предпринимателями. Доля личных подсобных хозяйств населения оценивается статистиками как нулевая, хотя, вероятно, свиньи на частных подворьях все-таки содержатся.

В то же время хозяйства населения доминируют в сфере содержания мелкого рогатого скота. По подсчетам статистиков, 83,2 процента коз и овец содержатся в Орловской области именно на частных подворьях. Доля КФХ составляет 11,2 процента, доля организаций – всего 5,6 процента. Кроме того, на долю ЛПХ приходится 22 процента общерегионального поголовья птицы и 12,8 процента общерегионального стада крупного рогатого скота, в том числе коров – 13 процентов.

ИА «Орелград»