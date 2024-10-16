На Орловщине коз и овец разводили с нарушениями

Недостатки выявили практически во всех обследованных хозяйствах.

Территориальное Управление Россельхознадзора изучило ситуацию в 37 хозяйствах, которые занимаются разведением мелкого рогатого скота. Нарушения ветеринарного законодательства нашли в 35 из них.

Так, на некоторых фермах отсутствовали ограждения. Это создавало условия для проникновения туда диких животных и, вместе с ними, возбудителей различных заболеваний, опасных не только для «братьев меньших», но и для человека. Также на некоторых предприятиях отсутствовали (или не соответствовали нормативам) дезинфикционные барьеры и коврики.

В некоторых хозяйствах не были оборудованы площадки для хранения и обеззараживания навоза. Это, в свою очередь, наносило вред уже окружающей среде.

В итоге собственникам хозяйств, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объявили предостережения о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»