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Орловские консервные заводы национализировали

16.10.2024 | 12:03 Новости, Экономика

Местные активы холдинга «Главпродукт» больше не принадлежат компании из США.

Фото: kremlin.ru

Они переданы Росимуществу во временное управление.

Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Речь идёт об АО «Орёлпродукт» и ООО «Объединенные консервные заводы». Предприятия занимаются выпуском мясных консервов. АО «Орелпродукт» зарегистрировано в Москве в 2002-м году, ООО «Объединенные консервные заводы» – во Мценске в 2005-м.

Компании являются частью холдинга «Главпродукт», который принадлежал американской корпорации Universal Beverage. Однако теперь ими, как и другими активами холдинга, будет распоряжаться правительство России.

ИА «Орелград»


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