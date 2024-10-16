Орловские консервные заводы национализировали

Местные активы холдинга «Главпродукт» больше не принадлежат компании из США.

Они переданы Росимуществу во временное управление.

Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Речь идёт об АО «Орёлпродукт» и ООО «Объединенные консервные заводы». Предприятия занимаются выпуском мясных консервов. АО «Орелпродукт» зарегистрировано в Москве в 2002-м году, ООО «Объединенные консервные заводы» – во Мценске в 2005-м.

Компании являются частью холдинга «Главпродукт», который принадлежал американской корпорации Universal Beverage. Однако теперь ими, как и другими активами холдинга, будет распоряжаться правительство России.

ИА «Орелград»