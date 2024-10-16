Орловца осудили за домашнюю нарколабораторию

Приговор оказался суровым.

Дело рассматривал Орловский областной суд. Житель Орла обвинялся по различным пунктам различных частей «антинаркотической» 228-й статьи уголовного кодекса.

Мужчину признали виновным в незаконном производстве наркотиков и приготовлении к нему, а также в незаконном сбыте наркотиков и покушении на него. Преступления происходили с июля 2022-го по март текущего годов.

Орловец оборудовал настоящую нарколабораторию в жилом доме в одной из квартир. Свой незаконный товар он сбывал с помощью так называемых закладок. Однако в итоге его действия пресекли правоохранительные органы.

В ходе обыска из нарколаборатории изъяли оборудование, готовые наркотики общей массой около 350 граммов, а также вещества и прекурсоры, из которых можно было изготовить ещё 60 граммов «зелья».

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчине дали целых 17 лет колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на полтора года). Также его оштрафовали на полмиллиона рублей.

ИА «Орелград»