В Орле произошёл прорыв теплосети

Без тепла и горячей воды остался детский сад и 11 жилых домов.

Новость сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго». ЧП случилось в Заводском районе Орла.

Без данных коммунальных услуг остались здания, подключённые к котельной, расположенной на улице Маяковского, 62. Компания обещает исправить ситуацию сегодня к 17 часам.

Пока что тепла и горячей воды нет в Детском саду №3, который находится на улице Песковской, 19. Также не обслуживаются потребители по следующим адресам:

улица Комсомольская, 85,

улица Маяковского, 60, 62, 64,

улица Нормандия-Неман, 4, 6, 8, 10,

улица Песковская, 11, 12-Б, 17.

ИА «Орелград»