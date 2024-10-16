Заключенная орловской колонии сыграла свадьбу

Церемония бракосочетания состоялась в стенах режимного учреждения.

Как уточнили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, это была первая в текущем году свадьбы, сыгранная в женской исправительной колонии №6. Она расположена в поселке Шахово Кромского района. Торжественную церемонию бракосочетания осужденной Юлии и ее избранника Дмитрия в присутствии сотрудников учреждения провела представитель Межрайонного отдела ЗАГС № 1 Управления ЗАГС Орловской области Татьяна Баранова.

«В завершение мероприятия молодожены получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака, – добавили в пресс-службе Управления ФСИН. – Следует отметить, что создание семьи является хорошим стимулом для осужденных женщин приложить все усилия для того, чтобы вернуться домой раньше и начать законопослушную жизнь».

Ранее Управление ЗАГС Орловской области сообщило, что за девять месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали свой брак 3064 пары. За тот же период времени на территории области родились 3437 детей, в том числе 1807 мальчиков и 1630 девочек, зарегистрированы 82 двойни. Девочек чаще называли Софиями, Викториями и Варварами; 107 мальчиков родители назвали Михаилами, 92 младенца – Александрами и 92 – Матвеями.

По данным Орелстата, количество браков в регионе сокращается. Так, в январе-июле 2024 года было заключено 2024 брака, в то время как за аналогичный период предыдущего года свои отношения официально оформили 2169 пар. Таким образом, число браков за отчетный период времени сократилось на 145. Статистики также подсчитали, что на каждую тысячу заключенных браков приходилось 829 разводов (в январе-июле 2023 года – 817).

ИА «Орелград»