Орловские налоговики запустили опрос о коррупции

Жители региона могут оценить работу налоговиков по профилактике коррупции.

Управление ФНС России по Орловской области запустило традиционный ежегодный опрос общественного мнения. Орловцам предлагают оценить эффективность деятельности местных налоговых органов по профилактике коррупции. Опрос проводится в режиме онлайн по 15 ноября 2024 года. Как отмечают в ведомстве, респонденту могут дать объективную оценку комплексу проводимых сотрудниками УФНС антикоррупционных действий.

Для этого необходимо ответить всего на один вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Далее следует выбрать один из трех вариантов: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. Пройти короткий онлайн-опрос можно на сайте Управления ФНС России по Орловской области.

«Региональные налоговики ежегодно проводят среди жителей Орла и области мероприятия по определению эффективности деятельности своих подразделений, отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений, – пояснили в ведомстве. – Профилактика коррупционных правонарушений призвана обеспечить безопасную деятельность работников налоговых органов региона, а также направлена на предупреждение и пресечение ими должностных правонарушений».

Тем временем налоговики региона анонсировали проведение Дней открытых дверей по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов. Они пройдут 17 и 24 октября, а также 28 ноября текущего года с 09:00 до 20:00 в налоговых органах региона. Специалисты службы проконсультируют всех желающих по вопросам налогообложения имущества, о сроках уплаты имущественных налогов, а также о действующих ставках и льготах. Прямо на месте обучат желающих пользоваться сервисами ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

«Налоговики расскажут, как получить и оплатить налоговые уведомления и требования об уплате задолженности в электронной форме через портал государственных услуг. Помогут зарегистрированным пользователям ЕПГУ направить через портал уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»