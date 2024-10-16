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Орловские налоговики запустили опрос о коррупции

16.10.2024 | 9:01 Новости, Экономика

Жители региона могут оценить работу налоговиков по профилактике коррупции.

Фото: ИА “Орелград”

Управление ФНС России по Орловской области запустило традиционный ежегодный опрос общественного мнения. Орловцам предлагают оценить эффективность деятельности местных налоговых органов по профилактике коррупции. Опрос проводится в режиме онлайн по 15 ноября 2024 года. Как отмечают в ведомстве, респонденту могут дать объективную оценку комплексу проводимых сотрудниками УФНС антикоррупционных действий.

Для этого необходимо ответить всего на один вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Далее следует выбрать один из трех вариантов: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. Пройти короткий онлайн-опрос можно на сайте Управления ФНС России по Орловской области.

«Региональные налоговики ежегодно проводят среди жителей Орла и области мероприятия по определению эффективности деятельности своих подразделений, отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений, – пояснили в ведомстве. – Профилактика коррупционных правонарушений призвана обеспечить безопасную деятельность работников налоговых органов региона, а также направлена на предупреждение и пресечение ими должностных правонарушений».

Тем временем налоговики региона анонсировали проведение Дней открытых дверей по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов. Они пройдут 17 и 24 октября, а также 28 ноября текущего года с 09:00 до 20:00 в налоговых органах региона. Специалисты службы проконсультируют всех желающих по вопросам налогообложения имущества, о сроках уплаты имущественных налогов, а также о действующих ставках и льготах. Прямо на месте обучат желающих пользоваться сервисами ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

«Налоговики расскажут, как получить и оплатить налоговые уведомления и требования об уплате задолженности в электронной форме через портал государственных услуг. Помогут зарегистрированным пользователям ЕПГУ направить через портал уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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