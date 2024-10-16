Орловское УФАС оправдало департамент ЖКХ

Жалобу участника предварительно отбора признали необоснованной.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», столичная компания «ТеинСтройПроект» пожаловалась на действия комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций, победители которого получали право участвовать в электронных аукционах на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Из жалобы следовало, что заявителю было неправомерно отказано во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций в связи с несоответствием требованиям, установленным конкурсной документацией. Причиной отказа стало то, что столичная компания не представила копии не менее чем трех договоров, подтверждающих наличие у нее опыта работ, аналогичных предмету проводимого отбора. Сама же компания считала, что организаторам торгов должно было хватить представленных ей договоров по оказанию услуг строительного контроля с реестровыми номерами.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела дело в присутствии директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», заслушала пояснения представителей обеих сторон. Комиссия изучила заявку столичной компании и установила, что в качестве подтверждения наличия опыта оказания услуг по осуществлению строительного контроля были представлены сведения о пяти договорах.

Договоры были представлены в виде обычных текстовых файлов без рукописных и электронных подписей, а также информации о дате их заключения. Правда, в заявке были указаны ссылки на госзакупки, в рамках которых заключались эти договора. Из пояснений департамента следует, что указанная информация была проверена. Как оказалось, из пяти представленных в заявке договоров о проведении капитального ремонта на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещен только один договор.

Остальных договоров в этой системе чиновники не нашли. Департамент проверил, нет ли их на электронной площадке «РТС-тендер». Поиск осуществлялся по номерам договоров и номерам извещений о проведении соответствующих аукционов, а также по номерам реестровых записей. Какие-то документы там нашли, но сделать вывод о том, что в составе заявки на участие в предварительном отборе представлены те же договоры, что размещены на электронной площадке «РТС-тендер», оказалось невозможно.

Следовательно, прийти к выводу о том, что представленные в составе заявки файлы являются копиями исполненных договоров, оснований не имеется, – так решили не только в департаменте, но и в антимонопольном органе. В результате комиссия решила признать жалобу «ТеинСтройПроекта» необоснованной.

ИА «Орелград»