В Сети нашли шесть сомнительных магазинов по продаже семян

К реализации они предлагают семена, не включенные в госреестр.

Сотрудники Территориального управления Россельхознадзора за три квартала 2024 года выявили шесть интернет-магазинов. Виртуальные торговцы предлагали к реализации на территории Орловской и Курской областей более 400 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. Это означает, что качество продукции не подтверждено, и дачник через интернет может приобрести «кота в мешке».

В целом за отчетный период времени, по данным Управления, было проведено 408 мероприятий по контролю за оборотом семян сельскохозяйственных растений. Было выявлено 94 нарушения при производстве семян без исследований на генетически модифицированные организмы (ГМО) и реализации семян с нарушением требований к маркировке. Сообщается, что при проведении наблюдений за соблюдением обязательных требований было проконтролировано 7,1 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений.

«Выявлено 3,7 тысячи тонн семян, маркировка которых не соответствовала требованиям нормативных документов, 3,1 тысячи тонн семян, не соответствующих требованиям ГОСТ, и 19,9 тонны семян, реализованных без документов, – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – При проведении выездных обследований за производством и реализацией плодово-ягодных культур было проконтролировано 10,7 тысячи саженцев, установлено, что 4 тысячи саженцев реализуются с нарушением маркировки».

Также было отобрано 108 проб саженцев, которые были направлены на исследования в Испытательную лабораторию Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований установлено, что 5415 саженцев не соответствовало установленным требованиям по посадочным качествам. При проведении выездных обследований торговых точек, реализующих семена овощных культур, было проконтролировано 21,6 тысячи пакетов семян овощных культур и 1,1 тонны лука-севка. Оказалось, что 7,6 тысячи пакетов и все 1,1 тонны проверенного лука продавались с маркировкой, которая не соответствует требованиям нормативных документов.

ИА «Орелград»