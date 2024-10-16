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Прокуратура заинтересовалась отключением тепла в Орле

16.10.2024 | 14:00 ЖКХ, Новости, Происшествия

Произошёл порыв на участке теплосети.

Котельная на Маяковского, 62. Фото: www.google.com/maps

Ведомство организовало проверку соблюдения «коммунального» законодательства. Такое поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Прокуратура проследит за соблюдением сроков восстановительных работ, а также прав граждан, лишившихся коммунальных услуг.

ЧП случилось сегодня в Заводском районе города. В результате без тепла и горячей воды оказались объекты, подключённые к котельной, которая находится на улице Маяковского, 62.

Это детский сад №3, а также 11 жилых домов. Пока что АО «Орелгортеплоэнерго» обещает исправить ситуацию к 17 часам сегодняшнего дня.

ИА «Орелград»


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