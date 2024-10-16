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Сергей Филатов: «Нет еще критического состояния»

16.10.2024 | 14:24 ЖКХ, Новости

Заместитель мэра Орла попросил жителей потерпеть.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Старт отопительного сезона обсудили на заседании профильного комитета горсовета 16 октября. По словам заммэра – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Филатова, существует небольшое отставание, но на это есть объективные причины.

В переулке  Трамвайном и на улице Полесской ведется модернизация сетей. Теплоноситель в 113 домов, попавших в зону отключения, подается по временной схеме. В квартирах 18-20 градусов тепла, сообщил управляющий директор Орловской «Квадры» Сергей Аношин.  Параметры к концу недели подадут, заверил он. Социальные объекты все подключены.

По плану «Б» также подаются тепло и горячая вода в 909 и 907 кварталах из-за модернизации котельных. На первом объекте на улице Авиационной на этой неделе будет работать технадзор, чтобы получить разрешение на пуск газа. В котельной на улице Кромской  работы продолжаются. «Ноябрь не раньше», – ответил Филатов на вопрос о сроках завершения.

30 МКД не запущены вовсе. В числе проблемных Сергей Филатов назвал две управляющие компании – «Первая городская» и «СатурнСтрой». Также чиновник напомнил, что тепло подается не одномоментно – на пуск системы отводится пять дней.

«Прошу жителей потерпеть. Нет еще критического состояния», – заявил Сергей Филатов.

Паспорт готовности город надеется получить до 15 ноября.

«Будем стараться», – уточнил заместитель мэра.

Депутаты начали наперебой называть проблемные дома, где холодно или произошли аварии. Несмотря на настоятельные рекомендации УК готовиться к сезону, должные мероприятия провели не все. Проблемы вышли наружу и жители вынуждены ждать, пока их соседи обеспечены теплом, отметил председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков.

ИА “Орелград”


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