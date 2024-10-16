В Орловскую область завезли яйца

В регион прибыла новая партия инкубационных яиц из Чехии.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, на птицеводческое предприятие Ливенского района поступила очередная партия инкубационных яиц бройлеров. Они были ввезены из Чехии в количестве 123 480 штук. Яйца предназначены для инкубации и последующего выращивания цыплят. Разрешение на ввоз выдал Россельхознадзора. Это означает, что партия яиц признана благополучной с точки зрения потенциального заноса заразных и карантинных заболеваний.

«Транспортировка инкубационных яиц происходила на автомобильном транспорте в сопровождении полного пакета необходимых документов, – уточнили в ведомстве. – Выгрузка яиц на птицеводческом предприятии осуществлялась под строгим контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. С начала 2024 года на предприятие уже поступило 3 698 640 штук инкубационных яиц кур из различных стран: Словакии — 239 760 штук, Чехии — 577 080 штук и Испании — 2 881 800 штук».

По данным ТУ Россельхознадзора, на территории Орловской и Курской областей за 9 месяцев 2024 года в целом было досмотрено и оформлено 13 179 партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом 704,43 тысячи тонн, 3,348 миллиона штук инкубационных яиц и 157 голов живых животных. Досмотрено и поставлено на карантин 75 744 головы птицы, 50 голов свиней и 2,246 миллиона штук оплодотворенной икры форели. Общий грузопоток по сравнению с 2023 годом увеличился на 8,5 процента.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, ввоз импортной продукции увеличился в 6,5 раза. Так, на подконтрольную ТУ Россельхознадзора территорию из стран ближнего и дальнего зарубежья за отчетный период времени была ввезена 271 партия продукции животного происхождения общим весом 10,756 тысячи тонн. Было ввезено: 174 партии кормов и кормовых добавок из Беларуси, 85 партий инкубационных яиц кур из Словакии, Чехии и Испании, шесть 6 партий живых животных из Беларуси, ОАЭ и Ирландии, шесть партий оплодотворенной икры форели из Дании и Польши.

ИА «Орелград»