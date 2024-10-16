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В Орле горячая вода затопила улицу

16.10.2024 | 16:30 ЖКХ, Новости

Последствия аварии не устраняют уже второй день.

Фото: Прислано в редакцию ИА «Орелград»

ЧП случилось в Северном районе. Горячая вода льётся на тротуар рядом с домом по улице Металлургов, 23. Об этом «Орёлграду» рассказал местный житель.

«Заявку в УК отправил ещё вчера, ответили, что рассмотрят, вот только вопрос, сколько времени это займёт?! Уже второй день заливает всё кипятком, а реакции нет!» – посетовал орловец.

Также мужчина беспокоится, что стоимость убытков, нанесённых аварией, придётся возмещать жителям здешних многоквартирных домов, оплачивая квитанции за коммунальные услуги.

«Пишу это, чтобы администрация города Орла обратила внимание на безразличие УК и предприняла меры», – резюмировал орловец.

Напомним, что сегодня в городе произошёл прорыв теплосети в Заводском районе. Без тепла и горячей воды остался детский сад, а также 11 жилых домов. В связи с этим прокуратура проводит проверку.

Ранее стало известно, что в 908-м и 909-м кварталах не завершена реконструкция котельных на улицах Авиационной и Кромской.

Фото: Прислано в редакцию ИА «Орелград»
Фото: Прислано в редакцию ИА «Орелград»
Фото: Прислано в редакцию ИА «Орелград»
Фото: Прислано в редакцию ИА «Орелград»

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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