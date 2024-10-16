Выставка ко Дню отца заработала в Орле

«Бунинка» отметит один из самых молодых праздников России.

«Отцовство – дар и долг» – выставка с таким названием организована Орловской областной библиотекой им. И.А. Бунина. Она приурочена ко Дню отца. Работать выставка будет по 29 октября 2024 года в зале периодики, а посвящена она, по словам организаторов, самому главному и сильному представителю семьи – папе. День отца является одним из самых юных праздников России. Он был учрежден указом президента Владимира Путина 4 октября 2021 года. Согласно указу, праздник теперь отмечается в каждое третье воскресенье октября.

«На выставке представлены материалы из периодических изданий «Российская газета» и «Орловская правда», посвященные истории зарождения праздника в нашей стране, – пояснили в «Бунинке». – О роли отца в семье можно прочитать на страницах журналов «Социс», «Социальная работа», «Дошкольное воспитание» и «Классный руководитель». О том, какие подарки могут подготовить дети разных возрастов расскажут журналы «Дошкольное воспитание» и «Воспитание школьников».

В библиотеке напомнили о том, что предложение учредить День отца в России на государственном уровне было озвучено на первом Всероссийской форуме отцов, который проходил в Екатеринбурге в феврале 2019 года. Инициатива далеко не сразу была воплощена в жизнь. Лишь спустя два года был разработан проект нормативного акта. Минтруд вынес его на общественное обсуждение, проект был поддержан, после чего и появился указ президента.

Кроме того, в России уже достаточно давно празднуют День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. День отца придал логичный баланс, к тому же два этих праздника разделяет совсем небольшой временной отрезок. В «Бунинке» считают, что самым идеальным празднованием станет полный сбор семьи за праздничным столом. «Самое главное – дать понять своему родному человеку, что он для вас незаменим, является примером для подражания и сегодня – самый главный член семьи», – говорят в библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»