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Экзоскелет научит орловцев заново ходить

16.10.2024 | 10:55 Медицина, Новости

Для пациентов орловской ОКБ приобрели аппарат стоимостью пять миллионов рублей.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Технику для Орловской областной клинической больницы купили по национальному проекту «Здравоохранение» и программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Об этом сообщает профильный областной департамент.

Экзоскелет предназначен для нейрореабилитации. Роботизированый механизм помогает пациентам восстановить моторный контроль. Так они заново учатся ходить после тяжёлых травм или заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

Аппарат создаёт опору для тела и позволяет больным передвигаться без посторонней помощи. Экзоскелет увеличивает движение в суставе и эластичность мышц, восстанавливает глубокую чувствительность, позволяет дозировать амплитуду и скорость шага.

Несмотря на серьёзный вес и громоздкий вид, экзоскелет не ощущается пациентом, так как вся нагрузка ложится на тренажер. Также аппарат легко подстраивается под естественную манеру ходьбы конкретного человека.

Проходить медицинские процедуры с помощью экзоскелета могут пациенты весом до 110 килограмм.

Ранее стало известно, что в Верховскую ЦРБ поступил новый аппарат УЗИ.

ИА «Орелград»


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