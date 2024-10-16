На Орловщине подготовили к открытию новый ФАП

Он находится в селе Столбецкое.
Это населённый пункт Колпнянского района.
Строительство нового здания обошлось в 4,5 миллиона рублей. Ещё 1,6 миллиона потратили на закупку оборудования.
В сентябре и октябре здесь шли активные работы по благоустройству прилегающей территории. На это из областного бюджета выделили 720 тысяч рублей.
Рядом со зданием обустроили контейнерную площадку, уложили плитку и разметили дорожки, построили забор. Также здесь установили лавочки и освещение.
Уже силами сотрудников Покровской районной больницы провели озеленительные работы. Участок украсят барбарис и кизил, японская айва, жасмин и другие растения.
Планируется, что к ноябрю фельдшерско-акушерский пункт пройдёт лицензирование и начнёт принимать пациентов.
Ранее стало известно о сдаче нового ФАПа в Колпнянском районе.
ИА «Орелград»