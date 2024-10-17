Администрацию губернатора лишили полномочия

В областной администрации продолжается перераспределение функций.

Реформа структуры управления продолжается в администрации Орловской области. Напомним, что администрация губернатора и правительства региона ранее уже утратила часть своих полномочий, которые были переданы другим структурам. Но этим дело не ограничилось. Губернатор внес изменения в указ «О памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести». С 2017 года полномочия по изготовлению памятных знаков принадлежали администрации губернатора и правительства.

Последняя проводила соответствующие закупки. Однако теперь данные функции переданы губернатором региональному департаменту молодежной политики и реализации патриотических проектов. Как следует из преамбулы губернаторского указа, решение принято в связи с изменением структуры органов исполнительно власти Орловской области. Отныне именно департамент будет исполнять полномочия по изготовлению памятных знаков.

К слову, 10 октября 2024 года временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов издал указ о присвоении селу Фошня Колпнянского района почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Присвоено оно за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества. Ранее принятие этого решения согласовал Орловский областной Совет народных депутатов.

Кстати, на заседании регионального парламента по данному вопросу выступала руководитель департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области Ирина Самотолкина. В своем докладе она сообщала, что село Фошня было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками 16 ноября 1941 года. «Фашисты грабили население, забирали продукты и вещи, забрасывали гранатами подвалы, где скрывались жители, публично расстреливали. И только 1 февраля 1943 года село было полностью освобождено», – отметила Ирина Самотолкина.

«Парламентарии согласились, что решение присвоить селу Фошня Колпнянского района звание «Населенный пункт воинской доблести» — это дань памяти воинам, сражавшимся и павших при освобождении данной территории», – сообщала по этому поводу пресс-служба регионального парламента.

ИА «Орелград»