Прогноз социально-экономического развития представили в облсовете

Документ станет одной из основ при формировании бюджета региона на 2025 год.

Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был представлен на расширенном заседании комитета по экономике Орловского областного Совета народных депутатов. С основным докладом выступил глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. По его словам, прогноз разработан на основании одобренных правительством страны сценарных условий социально-экономического развития РФ.

Разработан он как по Орловской области в целом, так и в разрезе муниципальных образований. Его параметры учитывают приоритеты Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов в 2018 году. При его разработке были использованы общероссийские сценарные условия, макроэкономические показатели и индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, информация Орелстата, предложения органов власти, сведения о финансово-экономических показателях деятельности предприятий и организаций – основных налогоплательщиков региона.

«После произошедших в 2022 году кардинальных изменений экономика РФ продолжает адаптироваться к новым внешнеэкономическим условиям, демонстрируя способность к устойчивому развитию, – отметил Сергей Антонцев. – Несмотря на это, макроэкономические риски изменения ситуации все еще сохраняются. Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются замедление динамики мировой экономики в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий и ужесточение режима санкций, особенно вторичных санкций».

Внутренние риски связаны с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения отечественной продукции в условиях сохраняющихся высоких ставок и ограничений на рынке труда. «В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему характеризуется повышенной степенью неопределенности», – следует из доклада.

Основные параметры сценарных условий прогноза разработаны в двух вариантах: базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных условий; консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса. Докладчик также отметил, что прогноз подлежит систематической корректировке по итогам истекших отчетных периодов.

«На момент подготовки прогноза его экономические параметры служат обоснованием для расчетов налогооблагаемой базы и формирования проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, – говорится в пояснительной записке к документу. – После его рассмотрения совместно с проектом областного бюджета содержание и показатели прогноза будут являться концептуальной основой для разработки конкретных программных действий, мероприятий, эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и органами местного самоуправления».

Что касается цифр, то валовой региональный продукт в 2024 году составит 440,4 миллиарда рублей, или 110,2 процента к уровню 2023 года в фактических ценах и 104,5 процента в сопоставимых ценах. Значительных изменений в структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности не предполагается. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на период 2025–2027 годов прогнозируется на уровне 102,8 процента. Валовой региональный продукт в 2027 году составит 545,6 миллиарда рублей, что по отношению к 2023 году в действующих ценах составит 136,6 процента, в сопоставимых ценах – 113,5 процента.

ИА «Орелград»