На Орловщине исправят несправедливость с выплатами для бойцов СВО

Компенсации получат и те, кто боролся с врагом на территории России.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета. Новость анонсировала глава Департамента социальной защиты региона Ирина Гаврилина. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Единовременную губернаторскую выплату смогут получать военнослужащие, получившие ранения в Курской, Белгородской или Брянской областях. Также компенсацию получат семьи бойцов СВО, погибших в этих регионах.

Размер выплаты по ранению составляет 500 тысяч рублей. Семья погибшего бойца получает 1 миллион.

«В ближайшее время указ будет подписан. Думаю, сегодня», — указала Гаврилина. Ожидается, что документ будет распространяться на период с 1 марта текущего года.

Ранее о невозможности получить соответствующую выплату рассказала мать защитника Отечества, погибшего в Курской области.

ИА «Орелград»