Бюджет Орловской области будет дефицитным

Депутаты облсовета рассмотрели проект бюджета на будущий год.

Проект закона области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» рассмотрели депутаты Орловского облсовета на расширенном заседании комитета по экономике. Презентовала его руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, доходы областного бюджета на 2025 год прогнозируются в объеме 59,588 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года в сопоставимых условиях на 5,039 миллиарда рублей, или на 9,2 процента.

В соответствии с данными администраторов доходов налоговые и неналоговые доходы на 2025 год прогнозируются в объеме 38,01 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года в сопоставимых условиях на 6,112 миллиарда рублей, или на 19,2 процента. Безвозмездные поступления пока планируются в объеме 21,578 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом они снизятся на 4,072 миллиарда рублей, или на 15,9 процента. Однако Елена Сапожникова подчеркнула, что это предварительные данные. Объем безвозмездных поступлений будет уточнен после того, как будет принят закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Расходы областного бюджета на 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличены на 4,477 миллиарда рублей, или на 8 процентов, и составят 60,471 миллиарда рублей. Из них на оплату труда с учетом субвенций на финансовое обеспечение образовательного процесса будет направлено 19,892 миллиарда рублей, что на 1,962 миллиарда рублей, или на 10,9 процента больше показателя 2024 года. Финансирование публичных нормативных обязательств и социальных выплат составит 7,05 миллиарда рублей, платежи за неработающее население в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования – 4,08 миллиарда рублей.

Дефицит областного бюджета на 2025 год прогнозируется в объеме 883,1 миллиона рублей. Из доклада следует, что источником его погашения будут являться инфраструктурный бюджетный кредит, предоставляемый Орловской области на основании протокола заочного голосования Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации от 7 марта 2024 года, и остатки средств на едином счете областного бюджета на 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»