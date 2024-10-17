Орловцев вновь позвали на охоту за торговцами смертью

В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции.

В Орловской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Он продлится 25 октября 2024 года. Как сообщают правоохранители, акция направлена на привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

В частности, Управление МВД России по Орловской области призывает местных жителей незамедлительно обращаться на телефон доверия (4862) 41-38-56 и сообщать о гражданах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств. Звонок анонимный, подчеркивают правоохранители. По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» можно проконсультироваться со специалистами Орловского наркологического диспансера (4862) 77-07-03 и психологами по молодежному «телефону доверия» (4862) 44-52-55.

Для приема обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, лечения и реабилитации наркопотребителей также доступны телефоны дежурной части районных отделений МВД. «Все факты о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков будут переданы в органы внутренних дел», – заверили организаторы акции. Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2024 года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 263 факта незаконного оборота наркотических средств.

Также был выявлен один факт содержания притона для потребления наркотических средств – в Железнодорожном районе города Орла. На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота силовиками было изъято 36,3 килограмма наркотических средств. Пресечено 308 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота. К ответственности привлечено 252 физических лица и четыре юридических лица, на которых судом наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Кроме того, по данным УМВД, на территории Орловской области в период с 26 августа по 4 сентября был проведен третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024», в ходе которого было возбуждено 12 уголовных дел и пресечено 19 административных правонарушений. Выявлено и уничтожено четыре очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 98 квадратных метров. Из незаконного оборота было изъято 612 граммов наркотических средств, в том числе 550 граммов наркотиков растительного происхождения и 62 грамма «синтетики».

ИА «Орелград»