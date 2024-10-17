В Орле проведут фестиваль ЗОЖ

Мэрия объявила тендер и ищет исполнителя.

Администрация города Орла объявила тендер, победитель которого получит право на оказание услуги по организации и проведению фестиваля здорового образа жизни (ЗОЖ). Цена контракта составит 80 тысяч рублей, средства будут выделены из казны города. Дата проведения фестиваля указана вариативно: с даты заключения контракта по 29 декабря 2024 года. Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни в молодежной среде.

Задачами фестиваля власти города видят: развитие у молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни; привлечение молодежи к занятиям спортом и физической культурой; профилактику употребления табачных изделий, алкогольных напитков и наркотических веществ. Мероприятие пройдет в очном в режиме, то есть с личным присутствием участников, с 9.30 до 13.00 часов. Подбор помещения, располагающегося на территории города Орла, мэрия оставляет за победителем тендера.

По условиям, фестиваль должен проводиться в помещении, пригодном для проведения подобных мероприятий по санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Оно должно вмещать не менее 150 человек. Также необходимо наличие места для хранения верхней одежды и места для подготовки участников мероприятия к соревнованиям, то есть гардероб и раздевалки.

«Помещение должно соответствовать следующим техническим требованиям: наличие рабочего места для каждого судьи мероприятия (место за столом и стул или стул с пюпитром); наличие технических средств, позволяющих ведущему мероприятия воспроизводить аудиовизуальную информацию (микрофоны не менее 2 штук, звуковая аппаратура, компьютер или ноутбук, видеопроектор, экран», – следует из условий закупки.

Исполнитель обязан набрать не менее 150 участников. В фестивале будут принимать участие команды обучающихся профессиональных образовательных организаций и вузов, юноши и девушки в возрасте от 18 до 22 лет. Состав команды – 10 человек. Участникам необходимо иметь при себе спортивную одежду и сменную спортивную обувь. Программа проведения фестиваля мэрией уже определена: 09.30-10.00 – регистрация команд; 10.00-10.30 – торжественное открытие; 10.30-12.30 – работа спортивных площадок и проведение конкурсных этапов; 12.30-13.00 – награждение победителей и призеров, торжественное закрытие.

Исполнитель должен подготовить такие конкурсные этапы, как разминка с чемпионом (зарядка), бадминтон, мастер-класс по зумбе, соревнование среди учащихся по стойке «планка». Для награждения команд будут использованы сертификаты на покупку спортивного инвентаря следующего номинала: 1 место – 3000 рублей, 2 место – 2000 рублей, 3 место – 1000 рублей.

ИА «Орелград»