Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

На Орловщине возбудили дело против главы райцентра

17.10.2024 | 12:19 Закон и порядок, Новости

Чиновник «погорел» на затянувшемся ремонте тротуара.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

К административной ответственности привлекли главу администрации городского поселения Хомутово. Нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Райцентр заключил с ООО «Техресурс» заключен муниципальный контракт на ремонт тротуара по Кооперативной улице. Однако затем глава администрации Хомутово подписал ещё и дополнительное соглашение, продлив срок окончания работ. То есть — изменив существенные условия без отсутствия законных оснований.

Прокуратура возбудила административное дело по соответствующей статье (часть 4 статьи 7.32 КоАП РФ). В итоге Федеральная антимонопольная служба привлекла должностное лицо к ответственности.

Ранее стало известно, что в Орле объявили о завершении благоустройства скверов Гуртьева и Бунина, хотя фактическая обстановка в последнем из них далека от идеальной.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования