На Орловщине возбудили дело против главы райцентра

Чиновник «погорел» на затянувшемся ремонте тротуара.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

К административной ответственности привлекли главу администрации городского поселения Хомутово. Нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Райцентр заключил с ООО «Техресурс» заключен муниципальный контракт на ремонт тротуара по Кооперативной улице. Однако затем глава администрации Хомутово подписал ещё и дополнительное соглашение, продлив срок окончания работ. То есть — изменив существенные условия без отсутствия законных оснований.

Прокуратура возбудила административное дело по соответствующей статье (часть 4 статьи 7.32 КоАП РФ). В итоге Федеральная антимонопольная служба привлекла должностное лицо к ответственности.

Ранее стало известно, что в Орле объявили о завершении благоустройства скверов Гуртьева и Бунина, хотя фактическая обстановка в последнем из них далека от идеальной.

ИА «Орелград»