Путин поощрил орловскую учительницу

Президент России ещё раз отметил заслуги Нины Новиковой.

Глава государства утвердил распоряжение «О поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Ранее, в сентябре этого года, Новикова, наряду с ещё тремя орловскими педагогами, удостоилась официальной благодарности президента нашей страны.

Орловчанка занимается соответствующей деятельностью 38 лет. Новикова окончила Орловский государственный педагогический институт (ныне ОГУ имени Тургенева) по специальности «русский язык и литература».

Затем около 30 лет проработала в школе №3 Орла. Сейчас она преподаёт эти же предметы в школе №13 областного центра, а также является заместителем директора учреждения.

Ранее Новикова становилась лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года» и национальной премии в области образования, победителем конкурсного отбора лучших учителей и педработников, конкурса лучших учителей Российской Федерации.

ИА «Орелград»