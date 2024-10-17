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Путин поощрил орловскую учительницу

17.10.2024 | 12:39 Новости, Образование

Президент России ещё раз отметил заслуги Нины Новиковой.

Фото: regionorel.ru

Глава государства утвердил распоряжение «О поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Ранее, в сентябре этого года, Новикова, наряду с ещё тремя орловскими педагогами, удостоилась официальной благодарности президента нашей страны.

Орловчанка занимается соответствующей деятельностью 38 лет. Новикова окончила Орловский государственный педагогический институт (ныне ОГУ имени Тургенева) по специальности «русский язык и литература».

Затем около 30 лет проработала в школе №3 Орла. Сейчас она преподаёт эти же предметы в школе №13 областного центра, а также является заместителем директора учреждения.

Ранее Новикова становилась лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года» и национальной премии в области образования, победителем конкурсного отбора лучших учителей и педработников, конкурса лучших учителей Российской Федерации.

ИА «Орелград»


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