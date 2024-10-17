В Орле объявили о завершении благоустройства скверов

Также официально финишировали работы в горпарке.

Новость сообщил мэр Орла Юрий Парахин в ходе сегодняшнего совещания с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов.

Напомним, что скверы Гуртьева и Бунина победили на голосовании по выбору объектов для благоустройства в минувшем году.

«Работы в сквере Гуртьева и сквере Бунина завершены. Подрядная организация занимается устранением мелких недостатков и подготовкой исполнительной документации. Объекты готовятся к сдаче», – заявил Парахин.

Обоими скверами занималось ООО «ТСК «Альянс»». Сдать благоустроенные объекты нужно было к 1 октября. По словам мэра, приёмка состоится примерно 23 числа текущего месяца.

Также Парахин рассказал, что ООО «Триумф» завершило работы в Городском парке. Они велись в рамках 3-го этапа благоустройства территории, расположенной рядом с центром детского творчества «Кванториум». Контракт заключили ещё в мае минувшего года.

«На 15 октября ООО «Триумф» завершило работы. Объект будет принят после проведения экспертизы», – пояснил мэр.

Отметим, что фактическая ситуация с благоустройством этих объектов далека от идеальной. Например, в Горпарке после проведённых работ не вывезен строительный мусор. Кроме того, здесь продолжают укладывать асфальт.

Сквер Бунина тоже выглядит не лучшим образом. Например, из земли торчат провода, а плитка во многих местах не заменена и не обновлена. Наиболее выигрышно смотрится сквер Гуртьева, где, на первый взгляд, нет серьёзных недостатков.

ИА «Орелград»