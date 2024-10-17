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На Орловщине выбрали «Народного участкового»

17.10.2024 | 18:07 Новости, Общество

В конкурсе победил представитель Верховского района.

Фото: Управление МВД по Орловской области

В рамках регионального этапа конкурса одержал верх старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Верховскому району – майор полиции Дмитрий Быковский. За него проголосовало самое большое количество пользователей.

Быковский представит Орловщину на всероссийском этапе, где будут представлены участковые из всех регионов страны.

Мужчина является уроженцем Верховского района. Он окончил Орловский юридический институт МВД России, а затем вернулся на свою малую родину. С 2013-го занимает свою нынешнюю должность.

«За годы службы Быковский стал настоящим профессионалом своего дела, не только отлично разбирающимся в законодательстве, но и умеющим найти подход к каждому гражданину», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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