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На Орловщине усилили поддержку бойцов СВО

17.10.2024 | 16:46 Новости, СВО

Как и планировалось, региональную выплату распространили на тех, кто был ранен на территории России.

Фото: ИА «Орелград»

Также поддержку окажут семьям военнослужащих, погибших при отражении атак противника. Это касается трёх сопредельных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей.

Как и в случае с бойцами, занятыми непосредственно в зоне СВО, семьи погибших получат по миллиону рублей. Раненые — по 500 тысяч.

Соответствующий указ утверждён исполняющим обязанности губернатора Орловской области Вадимом Тарасовым и опубликован на официальном портале региона. Документ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Ранее матери орловского бойца СВО отказали в такой выплате из-за того, что её сын погиб на территории Курской области.

ИА «Орелград»


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