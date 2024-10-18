В Орловской области хотят снизить расходы на здравоохранение

Жители региона еще могут повлиять на планируемое решение.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, бюджет сферы здравоохранения на 2025 год был рассмотрен на заседании профильного комитета, которое провел вице-спикер Иван Дынкович. Основные параметры бюджета Орловской области, предложенные к первому чтению, озвучила глава департамента финансов Елена Сапожникова. Она отметила, что расходы областного бюджета в 2025 году в целом составят 60,471 миллиарда рублей.

Расходы на социально-культурную сферу в будущем году прогнозируются в объеме 39,605 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года в сопоставимых условиях на 1,079 миллиарда рублей, или на 2,8 процента. Данные средства будут направлены, в частности, на образование – 15,236 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года на 275,1 миллиона рублей, или на 1,8 процента.

Затраты на социальную поддержку населения по сравнению с текущим годом возрастут на 18,1 процента и составят 14,153 миллиарда рублей. Расходы на здравоохранение запланированы в объеме 7,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом они будут снижены на 1,361 миллиарда рублей, или на 14,9 процента. Снижение к уровню 2024 года на 65,9 миллиона рублей, или на 6,5 процента, запланировано и по расходам на физическую культуру и спорт, которые составят 940,4 миллиона рублей.

Урезано будет и финансирование сельского хозяйства. В 2025 году на него планируется выделить 1,61 миллиарда рублей, что на 248,2 миллиона рублей, или на 13,4 процента меньше уровня текущего года. Впрочем, к принятию в окончательной редакции бюджет обязательно изменится. Связано это, в том числе, и с параметрами федерального бюджета. Только после его утверждения станет точно известно, сколько денег из него и по каким направлениям получит в будущем году Орловская область.

Впрочем, орловцы и сами вправе предложить увеличить расходы на здравоохранение, АПК, спорт и физкультуру. Напомним, что Орловский облсовет народных депутатов проведет 29 октября публичные слушания по проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Мероприятие начнется в 10 часов утра в круглом зале областной администрации. Оно будет организовано в соответствии со статьей 3 Закона «О бюджетном процессе в Орловской области».

ИА «Орелград»