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Над Орловщиной сбили семь вражеских БПЛА

17.10.2024 | 10:22 Важное, Новости, СВО

Это случилось сегодняшней ночью.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Новость сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ночью над Орловской областью сбили семь вражеских беспилотников

Об этом сообщил Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Четыре беспилотника сбили накануне вечером (до 21:40), ещё три — после (примерно до 08:00 сегодняшнего числа).

«По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу», – рассказал он.

Также Клычков поблагодарил военнослужащих, оберегающих жизни и здоровье мирных граждан.

«Продолжаем делать все необходимое, чтобы поддержать их. Победа будет за нами!» – заключил губернатор.

Согласно официальным данным Минобороны России (на 07:40 сегодняшнего числа), над Орловской областью перехватили шесть беспилотников. Также этой ночью БПЛА сбивали над Курской и Брянской областями, но в меньшем количестве.

ИА «Орелград»


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