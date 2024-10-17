В Орле назвали дату возобновления движения по Полесской

Там продолжаются коммунальные работы.

Они должны завершиться к 20 октября. Это примерная дата, которую назвали в администрации Орла (ссылаясь на Орловский филиал АО «Квадра»).

Во вторник, 15 октября, городские власти объявили о завершении дорожного ремонта. Одну из главных улиц города приводили в порядок на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина.

Однако полноценное движение по Полесской не возобновилось. Дело в том, что там продолжаются работы на теплосетях, которые проводит Орловский филиал АО «Квадра». Они проводятся на перекрёстке с улицей Сергея Шаумяна.

Ограничения по этим работам тоже вводились до 15 октября. Теперь стало известно, что они официально продляются.

ИА «Орелград»