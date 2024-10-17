Работникам детского социального центра не платили зарплату

Их права восстановила инспекция труда.

Как сообщает Государственной инспекцией труда в Орловской области, в ходе предварительной проверки информации наличие задолженности по заработной плате было выявлено в КСУ СО ОО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Остров детства». Долг образовался за сентябрь 2024 года перед 125 работниками, его общая сумма составила 2,372 миллиона рублей. После вмешательства трудовой инспекции задолженность была погашена в полном объеме.

Тем временем областное правительство призвали на борьбу с долгами по зарплате, но в борьбу оно вступит не раньше будущей весны. С 1 марта 2025 года правительство Орловской области получит ряд новых полномочий. Напомним, что соответствующие поправки на последней сессии утвердили депутаты Орловского облсовета. Они дополнили нормы Закона «О правительстве Орловской области». Так, с 1 марта 2025 года региональное правительство официально будет обязано участвовать в противодействии формированию просроченной задолженности по заработной плате.

В соответствии с поправками оно формирует региональную межведомственную комиссию по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. Также оно определяет орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий противодействие формированию указанной задолженности. Стоит сказать, что при правительстве уже много лет действует межведомственная комиссия про противодействию нелегальной занятости.

Что касается долгов по зарплате, то уже почти три года официальная статистика в своих отчетах ее не фиксирует. «По состоянию на конец августа 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует», – следует из последнего сообщения Орелстата по этому поводу. В учреждении, правда, уточняют, что речь идет о данных, не учитывающих малых предпринимателей.

ИА «Орелград»