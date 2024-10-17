«Народный фронт» попросил починить тротуар у поликлиники №3

В отдельных местах плитка практически разрушилась.

Региональный штаб общественной организации обратился с соответствующей просьбой в Администрацию Орла.

В «Народном фронте» констатировали, что тротуар покрыт ямами и выбоинами, а в отдельных местах плитка отсутствует. Между тем, место является «бойким» – сюда ежедневно приходят многочисленные пациенты, в том числе, пожилые и маломобильные.

Также тротуар активно используют другие прохожие — участок находится в самом центре Орла и Заводского района.

Кроме того, в ОНФ отметили, что всего 10 лет назад в Орле стартовала целая программа по ремонту тротуаров в Заводском районе. На неё истратили 120 миллионов бюджетных рублей. «По прошествии десяти лет необходимо снова проводить локальный ремонт тротуаров возле социально значимых объектов», – указали общественники.

ИА «Орелград»