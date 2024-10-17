Ночью в Орле произошёл серьёзный пожар

Эвакуировали 17 человек, погиб один.

ЧП случилось в многоквартирном доме, расположенном на набережной Дубровинского. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Сигнал поступил в службу спасения в 01:16. Горела одна из квартир. На момент прибытия пожарных там уже полыхало открытое пламя, а из окон шёл чёрный дым.

По причине сильного задымления из дома эвакуировали 17 человек. На месте ЧП нашли тело мужчины.

Специалистам предстоит установить его личность, а также обстоятельства его смерти. Известно, что от огня пострадали несколько комнат квартиры.

ИА «Орелград»