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Ночью в Орле произошёл серьёзный пожар

17.10.2024 | 13:05 Новости, Происшествия

Эвакуировали 17 человек, погиб один.

Фото: УМЧС по Орловской области

ЧП случилось в многоквартирном доме, расположенном на набережной Дубровинского. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Сигнал поступил в службу спасения в 01:16. Горела одна из квартир. На момент прибытия пожарных там уже полыхало открытое пламя, а из окон шёл чёрный дым.

По причине сильного задымления из дома эвакуировали 17 человек. На месте ЧП нашли тело мужчины.

Специалистам предстоит установить его личность, а также обстоятельства его смерти. Известно, что от огня пострадали несколько комнат квартиры.

ИА «Орелград»


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