Орловцы определились с любимыми направлениями бархатного сезона

Тёплая осень продлила период отпусков.

В сентябре значительно вырос интерес орловцев к Дальнему Востоку, отметили в совместном исследовании МегаФон и Корпорация Туризм.РФ. Поток увеличился на 67%. Орловщина в этом направлении показала один из самых серьезных скачков, если сравнивать с другими субъектами России.

Самым интересным регионом стал Приморский край. Он принял 21% отдыхающих из Орловской области. Стоит отметить, что во Владивостоке прошёл Восточный экономический форум, что также могло повлиять на приток орловцев. Значительное число жителей нашего региона посетило Забайкальский край и Амурскую область (по 13% принял каждый субъект). Лидерами динамики по привлекательности стали Бурятия и Забайкальский край. Турпоток туда из Орловской области увеличился почти в два раза.

Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре потрачено на 45% больше гигабайт и на 25% вырос голосовой трафик, отметил оператор.

Растёт популярность и южных регионов. В сентябре количество орловцев, выбравших это направление, увеличилось на 41%. Лидируют курорты Краснодарского края. В сентябре 2024 года там отдохнуло 42% выбравших южный маршрут. Центром притяжения стал город Сочи.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, включая обезличенные данные пользователей мобильной связи, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос. По данным Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие инфраструктуры наблюдается в Приморском крае и на Кубани. Интерес отражает предложение.

ИА “Орелград”