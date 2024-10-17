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Орловского волонтёра СВО наградили национальной премией

17.10.2024 | 13:55 Новости, СВО

Ирина Салтанова удостоилась награды «Окопная свеча».

Фото: vk.com/oreladm

Вручение состоялось накануне в Москве. Наградой отмечают работу волонтёрских объединений России, которые помогают бойцам СВО. Премия учреждена Всероссийской общественной организацией «Отцы России».

Салтанова курирует деятельность волонтёрской организации «Vойско Zаботы Орел». «Это миллионные сборы для защитников, тысячи доставленных «за ленточку» грузов и посылок», – отметили в администрации областного центра.

За свою волонтёрскую деятельность орловчанка уже награждена примерно полусотней благодарностей от командиров различных воинских частей, медалью «Волонтёр России», «Памятной медалью» от 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады, а также почётным знаком от подразделения «Сатурн» Управления ФСИН по городу Москве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поощрил учительницу из школы №13 Орла.

ИА «Орелград»


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