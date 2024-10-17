Ливны переживают вспышку ветряной оспы?

Тревожные данные были озвучены на совещании у главы города.

Как сообщается на сайте администрации Ливен, на совещании у главы города был заслушан доклад начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Андрея Могилевцева. Он рассказал об инфекционной заболеваемости. По его словам, за три квартала 2024 года на территории города Ливны и Ливенского района было зарегистрировано более 16 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13 процентов меньше, чем в 2023 году.

Снижение суммарной заболеваемости обусловлено снижением заболеваемости ОРВИ на 16 процентов и COVID-19 – снижение в 1,7 раза. Однако ситуация по ряду других заболеваний выглядит достаточно тревожно.

«Заболеваемость ветряной оспой возросла на 27 процентов по сравнению с 2023 годом – вспышки этой инфекции были зарегистрированы среди детей в организованных коллективах, – цитирует прозвучавший доклад администрация города. – Заболеваемость гриппом в первом полугодии 2024 года возросла в 5 раз, но во втором полугодии пока не регистрировалась. Сейчас вакцинировано около 30 процентов от плана, прививочная кампания продолжается».

Другой тревожный факт – за девять месяцев 2024 года в Ливнах и Ливенском районе было зарегистрировано 220 случаев присасывания клещей, это на 14 процентов больше, чем было годом ранее. Более того, у двух человек, не обратившихся своевременно за медицинской помощью по поводу укусов клещами, зарегистрирован клещевой боррелиоз, который также называют болезнью Лайма. Впрочем, за аналогичный период 2023 года было зафиксировано три таких случая.

«Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны» проведена противоклещевая обработка 40,3 га территорий. Число людей, пострадавших от агрессивного поведения животных, возросло на 32 процента, всем нуждающимся оказана антирабическая помощь», – заверил докладчик.

ИА «Орелград»