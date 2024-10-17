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Орловскую область атаковали ещё 5 дронов

17.10.2024 | 15:30 Важное, Новости, СВО

Все они сбиты.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Вражеские беспилотники атаковали Орловщину сегодня в период с 13:50 до 14:30. Известно, что это были БПЛА «самолётного типа». Все дроны уничтожены дежурными средствами российской ПВО.

Отметим, что минувшей ночью Орловщина также подверглась усиленной атаке дронов. По данным Минобороны, над регионом сбили шесть БПЛА, по данным губернатора, их было семь. Однако это, в любом случае, превышает число вражеских беспилотников, сбитых в других областях (Курской и Брянской).

Таким образом, можно говорить, что «интерес» врага к нашему региону усилился и пока что не ослабевает.

ИА «Орелград»


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