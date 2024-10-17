Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В Орле подрядчика «Дворянки» ещё раз накажут за нерасторопность

17.10.2024 | 15:01 ЖКХ, Новости

На этот раз свои претензии выскажет мэрия.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом заявил мэр Юрий Парахин на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«В настоящее время подрядная организация завершила проведение работ на объекте. Для подтверждения качества и объёмов работ проводится независимая строительная экспертиза. Подрядчику будет выставлена претензия за несоблюдение сроков исполнения контракта», – рассказал мэр.

Напомним, фактическое открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо» состоялось перед Днём города. Однако подрядчик, «ТСК «Элитный сад»», должна была сдать заказ ещё к 1 сентября 2023-го. В связи с этим в декабре 2023-го компанию оштрафовали на 2,9 миллиона рублей.

Стоимость благоустройства сквера составила 119,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования