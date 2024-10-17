В Орле подрядчика «Дворянки» ещё раз накажут за нерасторопность

На этот раз свои претензии выскажет мэрия.

Об этом заявил мэр Юрий Парахин на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«В настоящее время подрядная организация завершила проведение работ на объекте. Для подтверждения качества и объёмов работ проводится независимая строительная экспертиза. Подрядчику будет выставлена претензия за несоблюдение сроков исполнения контракта», – рассказал мэр.

Напомним, фактическое открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо» состоялось перед Днём города. Однако подрядчик, «ТСК «Элитный сад»», должна была сдать заказ ещё к 1 сентября 2023-го. В связи с этим в декабре 2023-го компанию оштрафовали на 2,9 миллиона рублей.

Стоимость благоустройства сквера составила 119,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»