Во Мценске отменили противопожарный режим, но не совсем

Предприятиям рекомендовано продолжить принимать противопожарные меры.

Глава Мценска Николай Кочетаев распорядился об отмене особого противопожарного режима на территории города. Решение принято в связи с нормализацией пожарной обстановки и установлением 1 класса пожарной опасности по условиям погоды, связанным с понижением среднесуточных температур и выпадением осадков. Впрочем, постановление градоначальника не означает, что теперь можно вздохнуть с облегчением.

Николай Кочетаев официально рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города Мценска, независимо от форм собственности, продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. А контроль за исполнением постановления возложил на своего первого заместителя. Напомним, что аналогичное постановление издало региональное правительство. В соответствии с ним особый противопожарный режим отменен с 15 октября на территории всей Орловской области.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторинга, в настоящее время на всей территории Орловской области зарегистрирован 1-й класс пожарной опасности. По оперативным данным Главного управления МЧС по региону, с начала года зарегистрировано 2526 пожаров, на которых погибли 27 человек, травмированы 25 человек и спасены 76 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

Напомним, что в этом году начало пожароопасного сезона на территории Орловской области было установлено с 5 апреля постановлением правительства региона. А с 5 июня 2024 года на территории всей Орловской области был введен особый противопожарный режим, в соответствии с распоряжением правительства. Как пояснили в ГУ МЧС России по Орловской области, тогда был введен запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров.

К таким жестким мерам пришлось прибегнуть в связи с ростом числа пожаров и по причине повышения пожарной опасности. Оперативными группами в муниципальных образованиях области были приняты исчерпывающие меры по оперативному тушению возгораний.

«Несмотря на отмену особого противопожарного режима, продолжится патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий, – говорят в ГУ МЧС. – Осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. В их числе работа оперативных групп по контролю за обстановкой с привлечением сотрудников правоохранительных органов, МЧС России, противопожарные инструктажи с населением».

ИА «Орелград»