Вывоз экспортной продукции снизился на 7%

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Как сообщает Управление ведомства по Орловской и Курской областям, за девять месяцев 2024 года с территории подведомственных регионов было экспортировано 5743 партии подконтрольных госветнадзору товаров общим весом 252,4 тысячи тонн, в том числе в страны ЕАЭС 1649 партий общим весом – 99,43 тысячи тонн, а также 152 головы различных животных. Количество экспортных поставок снизилось на 7 процентов по сравнению с 2023 годом.

С территории Орловской области в другие регионы страны вывезено 1310,9 тонны жома свекловичного, 9714,75 тонны шрота рапсового, 1889,32 тонны шрота соевого и две головы животных-компаньонов. За это же время на территорию региона было ввезено 4209,67 тонны шрота соевого. В целом с территории двух регионов в зарубежные страны в 2024 году было отправлено 1418 партий мясной продукции. Ее закупали Азербайджан, Вьетнам, Гана, Гонконг, Китай, Конго, Мальдивы, Монголия, Марокко, ОАЭ, Польша, Сербия и Чехия.

Молочной продукции было отправлено 238 партий (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), сырья животного происхождения – 741 партия (Германия, Италия, Китай, Польша, Чехия), готовой мясной продукции – 18 партий (Узбекистан), кормов и кормовых добавок – 3176 партий (Беларусь, Вьетнам, Германия, Дания, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Оман, Польша, Франция), меда и продуктов пчеловодства – 1 партия (Венгрия), лекарственных препаратов – 2 партии (Молдова, Таджикистан).

«Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», – подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. Стоит добавить, что внутрироссийские перевозки за три квартала 2024 года составили 7165 партий общим весом 441 274 тонн, они увеличились на 24,5 процента по сравнению с 2023 годом.

ИА «Орелград»