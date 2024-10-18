Дело на «Газпром газораспределение Орел» заводить не будут

Компания добровольно и в установленный срок исполнила требования предупреждения.

Компания «Газпром газораспределение Орел» исполнила предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, организация исключила из договоров невыгодные для потребителей условия. Исполнив предупреждение, она устранила так называемые признаки нарушения антимонопольного законодательства и избежала возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также мер административного воздействия.

В Орловском УФАС напомнили, что разбирательство было проведено по обращению гражданина, жителя села Долбенкино Дмитровского района. Как выяснилось, не только ему, но и его односельчанам навязывались невыгодные условия по договорам на техническое обслуживание (ТО) газопроводов и газового оборудования (ВДГО в домовладении). Сельчане жаловались на завышение цен, и уже на стадии проверки жалобы антимонопольщики установили, что стоимость услуг по указанным выше договорам в 2022-2023 годах была установлена в соответствии с тарифом, предусмотренным не для физических, а для юридических лиц.

Ранее Орловское УФАС также сообщало, что, согласно заключенным договорам на ТО ВДГО и актам сдачи-приемки выполненных работ, в период с 2022 года по 2023 год компания навязывала физическим лицам оплату за оказанные услуги в домовладении по цене не за то оборудование, которое по факту установлено у абонента. Данные действия газораспределительной организации антимонопольщики оценили как недопустимые и ущемляющие интересы неопределенного круга потребителей газа.

Они усмотрели в действиях газораспределительной компании признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдали ей предупреждение, установив определенные сроки его исполнения и обязав компанию отчитаться о принятых мерах, что и было сделано. В УФАС пояснили, что статья 10 Закона о защите конкуренции запрещает действия или бездействие занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться ущемление неопределенного круга потребителей, в том числе навязывание контрагенту невыгодных условий договора.

«Согласно части 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»