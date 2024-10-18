В Орле стартовал конкурс патриотической песни

Итоги конкурса «Память сердца» будут оглашены в декабре текущего года.

В Орле стартовал открытый городской конкурс патриотической песни «Память сердца». Он продлится по 3 декабря 2024 года. Организаторами выступили управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла и МБУК «Ансамбль танца «Славица» при содействии городского управления культуры. Конкурс проводится в целях социальной интеграции инвалидов в общество и привлечения внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что мероприятие приурочено к проведению Всероссийской декады инвалидов.

Кроме того, ставятся задачи воспитания патриотичной и социально-ответственной личности, сохранения исторической памяти русского народа, укрепления духовно-нравственных национальных традиций. Конкурс проводится среди людей с ограниченными возможностями здоровья, зарегистрированных и проживающих на территории города Орла и Орловской области, занимающихся различными видами вокального искусства.

Возрастные категории участников конкурса: от 16 до 25 лет, от 26 до 40 лет, от 41 года и старше. При оценке конкурсных выступлений жюри будет руководствоваться следующими критериями: уровень исполнительского мастерства и сценической культуры; оригинальность художественного оформления номера программы. Оргкомитет обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных участников конкурса при их обработке.

Конкурс проводится в два тура, первый из которых уже стартовал. Прием заявок продлится по 22 ноября. Конкурсный отбор участников пройдет на базе МБУК «Ансамбля танца «Славица» 26 ноября. Порядок выступления в первом туре определяется жеребьевкой. Каждый участник представляет только один номер. Второй тур – заключительный, он представляет собой гала-концерт, который состоится 3 декабря в большом зале администрации города Орла.

Организаторы предусмотрели две номинации: «Сольное пение» (состав аккомпанирующей группы не более пяти человек) и «Вокальный ансамбль» (состав ансамблей – не более восьми человек, состав аккомпанирующей группы – не более пяти человек). Допускается использование фонограмм «минус», но не допускаются фонограммы «плюс». Конкурсная программа должна состоять из одного произведения, в котором должны прозвучать на выбор участника народные или авторские песни о России, песни о военном периоде 1941-1945 годов и послевоенного периода, а также песни современных авторов, посвященные специальной военной операции.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»