Нелегальных мигрантов депортировали на родину

Иностранцы отправились домой под присмотром судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, судебные приставы выдворили шесть иностранных граждан, находившихся на территории нашей страны нелегально. Соответствующие решения в отношении каждого из них ранее вынесли суды. Судьба каждого их мигрантов в России складывалась примерно по одному и тому же сценарию. В Россию они приехали на заработки, а когда установленный законом срок пребывания их в нашей стране истек, обратно не уехали.

Тем самым, они нарушили режим пребывания или проживания в Российской Федерации. На них были составлены дела о совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 18.8 КоАП РФ. Дела были рассмотрены судами. В подобных случаях мигрант может отделаться только штрафом. Но бывает, что выносятся решения о принудительном выдворении из России. Это и произошло с теми мигрантами, которых орловские судебные приставы сопроводили до госграницы РФ.

«Своего выдворения нелегальные мигранты ожидали в Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Судебные приставы оформили необходимые документы, препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и официально передали нелегальных мигрантов пограничной службе ФСБ».

Вернуться в нашу страну на законных основаниях выдворенные иностранцы смогут не раньше, чем через пять лет. Именно на такой срок им закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Если же они нарушат запрет и попытаются вернуться нелегально, то следующее дело станет для них уже уголовным.

ИА «Орелград»